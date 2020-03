I CONTI

ROMA Un utile operativo record da 5,19 miliardi in crescita del 6,9%, una cedola ancora in aumento, una cassa mai così robusta e un patrimonio solido. Il 2019 di Generali ha assicurato tutto quello che serve per affrontare la guerra in pieno svolgimento al coronavirus. Perfino lo spread - visti i 62,7 miliardi di Btp in portafoglio - non è un problema. Certo, ammette il ceo Philippe Donnet, «è un momento critico per tutti». Ma certi numeri permettono tre messaggi chiari. Primo, spiega ai giornalisti il manager in conference call, «i numeri dimostrano che Generali è un gruppo solido, resiliente e digitale, in grado di far fronte adeguatamente a questa difficile situazione». Secondo, «la priorità è di supportare la salute delle nostre persone, dipendenti e agenti, e naturalmente i nostri clienti». Terzo, pronti ad assumersi l'impegno a «sostenere le comunità più colpite» anche con donazioni.

Per il resto, almeno per ora, la roadmap del gruppo non cambia. La compagnia si muoverà «in un contesto di maggiore incertezza e volatilita per l'ulteriore diffusione del Covid-19, sui cui impatti di medio termine al momento non è possibile effettuare una stima ragionevole». Ma grazie ai risultati raggiunti, in linea con gli obiettivi, e «facendo leva sulle iniziative intraprese, il piano strategico è confermato», dalla crescita degli utili per azione tra il 6% e l'8% al RoE medio superiore all'11,5% fino al dividend pay-out ratio tra il 55% e il 65%. Non solo. Le turbolenze dei mercati possono «creare anche nuove occasioni di acquisto». Secondo il general manager Frederic de Courtois, «Generali ha una forte potenza di fuoco, 3-4 miliardi da destinare all'M&A». Dall'inizio del piano «abbiamo impiegato oltre 1 miliardo di euro per obiettivi mirati», precisa Donnet, e anche considerando le valutazioni su questa crisi, «faremo un'operazione solo se ci permetterà di accelerare l'implementazione del piano». E ancora, «siamo cauti, disciplinati e prudenti. Ma questo non significa che staremo fermi. Essere fermi non è né cauto né prudente, in questo momento».

Nel frattempo, il calendario societario ha messo in cantiere una modifica della governance per «adeguare il gruppo agli standard internazionali». Nell'assemblea straordinaria di fine aprile ci sarà all'ordine del giorno un cambio della governance con proposta di modifica dello statuto approvato nel 2007. Di fatto si dà la possibilità al cda uscente di presentare la lista per il rinnovo del board, finora facoltà in mano all'azionista Mediobanca, dando così più spazio alle minoranza che potranno presentare non una sola lista ma due. Fra le modifiche c'è anche il taglio dei membri del cda a 13-17 con quelli espressi dalle minoranze che salgono a 4-5 o almeno a 3 qualora ci fosse ancora soltanto una lista delle minorities. Per ora l'appuntamento, con l'approvazione del bilancio, rimane per fine aprile (il 27, 29 e 30) a Trieste. Ma è esclusa una riunione a distanza.

IL CUSCINETTO

Intanto il miglior risultato operativo di sempre che «consolida la posizione tra i leader globali del settore» si deve «al contributo di tutti i segmenti di business». L'utile netto è balzato a 2,67 miliardi (+15,7%) mentre l'utile netto normalizzato, che non include plusvalenze e minusvalenze da dismissioni per 475 milioni, è di 2,19 miliardi. Di qui la scelta del cda di proporre un dividendo di 0,96 euro, in crescita del 6,7% per un'erogazione massima di 1,51 miliardi.

Per quanto riguarda la raccolta, il Vita ha raggiunto quota 13,6 miliardi (+19,6%) e il Danni 21,5 miliardi (+3,9%) con premi lordi a quasi 70 miliardi (+4,3%). Il combined ratio è sceso al 92,6% (in calo dello 0,4%) e il solvency ratio è fotografato al 224% nel 2019 (dal 217% di fine 2018), nonostante i bassi tassi di interesse, ma sceso a 200 punti dopo l'acquisizione in Portogallo a gennaio. Numeri oltre le attese che ieri hanno premiato il titolo (+ 2,3%) in Borsa.

Roberta Amoruso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA