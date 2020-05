L'ASSEMBLEA

ROMA «Lo scenario è estremamente complesso e inedito» con un'evoluzione «difficile da prevedere». Tuttavia, Generali è ben cosciente della sfida che ha davanti. Ma «la nostra forza e solidità - ha assicurato ieri il ceo Philippe Donnet durante l'assemblea (in streaming) di approvazione del bilancio in cui era rappresentato il 57,5% del capitale - ci permettono di riconfermare la validità della nostra strategia». Generali 2021 «è un piano ambizioso», ha precisato il manager, una rotta «che anticipava già alcune delle tendenze che la crisi ha accelerato, una su tutte l'importanza della trasformazione digitale». Ma dopo un anno di implementazione «abbiamo già raggiunto importanti risultati». Alcuni obiettivi «sono stati già superati, penso in particolare alla riduzione del costo del debito», secondo Donnet. Un quadro di solidità dimostrato «dai risultati record del 2019 e dal fatto che il cda abbia confermato il dividendo 2019 in aumento». Mentre la distribuzione in due fasi della cedola assicura «il rispetto delle raccomandazioni dei regolatori».

Nessuna sottovalutazione del contesto, ha sottolineato. «Sappiamo che dovremo essere ancora più disciplinati, più rigorosi nell'individuare le priorità e bravi ad adattarci in corso d'opera. È quello che faremo».

UN MONDO NUOVO

E lo scenario di M&A immaginato qualche mese fa grazie ai 3 miliardi a disposizione? Non si parla di acquisizioni in assemblea, ma sollecitato sul tema da BloombergTv al termine della riunione, Donnet non si tira indietro. Certo, il 2020 «sarà sotto pressione» perché «il nuovo business sta rallentando ma manterremo i nostri obiettivi per il 2021, e le acquisizioni non sono un priorità», la sua risposta. E tuttavia, «guardiamo sempre a opportunità di M&A».

Per il presidente Gabriele Galateri di Genola «la chiave di lettura con cui il gruppo si sta apprestando ad affrontare queste sfide è di pensare con coraggio alle opportunità e ai rischi del futuro anche oltre l'immaginabile. E di rispondere con quella concretezza che ci contraddistingue ormai da quasi due secoli». Del resto, «il settore assicurativo continua ad essere una presenza resiliente nell'economia italiana», dice Galateri. E in particolare Generali «entra in questa fase con una situazione solida». A partire appunto dai risultati 2019. Ma che accadrà alla fine del lockdown? «Ci troveremo di fronte «ad un mondo molto diverso», con «nuove sfide, nuovi paradigmi relativi alla protezione delle persone e alla gestione del risparmio». Di qui, secondo Galateri, la necessità di insistere su tecnologia e sostenibilità.

Ieri l'assemblea ha dato anche il via libera in sede straordinaria alle modifiche dello statuto per una nuova governance con la quale si ridefinisce la composizione del cda con la facoltà di presentare una propria lista per il rinnovo dell'organo sociale. Il voto, espresso dai soci tramite un legale rappresentante, è stato plebiscitario (99% del capitale presente). La relazione sulla politica in materia di remunerazione e il piano azionario collegato al mandato del ceo sono stati approvati con la maggioranza rispettivamente del 64% e del 67% del capitale presente.

Roberta Amoruso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

