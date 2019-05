Generali un trimestre oltre le attese e l'utile sale del 28% a 744 milioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA PERFORMANCEROMA Primo trimestre energico per le Generali, che contabilizza un risultato netto di gruppo in rialzo del 28,1% a 744 milioni di euro anche per effetto delle dismissioni. Senza comprendere i benefici delle vendite, l'utile normalizzato del Leone si attesta a 616 milioni (+6%), in linea con gli obiettivi del nuovo piano strategico al 2021. GLI OBIETTIVI DATI«Il primo trimestre è assolutamente consono agli obiettivi del nostro piano e questo ci rende molto fiduciosi come management di raggiungere tutti gli obiettivi che ci siamo...