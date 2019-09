Generali lancia primo green bond a riacquista titoli per un miliardo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Primo green bond per Generali. Il Leone di Trieste ha annunciato l'emissione di un nuovo bond subordinato (Tier 2) che rappresenta la prima obbligazione verde emessa dal gruppo triestino. Contestualmente la compagnia assicurativa ha lanciato un'offerta di call (riacquisto) per cassa dei propri titoli aventi prima data di riacquisto nel 2022, per un importo target nominale aggregato fino a 1 miliardo. Con l'operazione Generali «mira a rifinanziare in modo efficiente gli strumenti finanziari subordinati aventi prime date di call comprese tra...