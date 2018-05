Generali Italia lancia Immagina per diventare partner di vita

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PIANOMILANO Generali Italia punta a diventare «partner di vita nella quotidianità del cliente», con l'offerta di più servizi, prevenzione e tecnologia. Come spiega il country manager e amministratore delegato Marco Sesana: «Abbiamo pianificato investimenti per 300 milioni tra il 2016-2018 per il programma di semplificazione, che prevede il ridisegno dei processi di prevendita, vendita, assistenza, per lo sviluppo di insurtech - intelligenza artificiale, chatbot, robotica, advanced analytics, startup - e di nuove unità per i servizi»....