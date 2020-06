LA STRATEGIA

ROMA La Covid non frena Generali Italia. La società conferma i traguardi industriali che si era data per il 2021 nonostante l'impatto del virus. Lo ha annunciato il Ceo, Marco Sesana, durante la presentazione della nuova strategia Partner di vita 2021. Tra gli obiettivi un aumento della produttività della rete e 2,5 milioni di clienti connessi. «Oggi ha ricordato Sesana siamo a 2,35 milioni, in crescita del 65% dal 2019: dunque il target al 2021 lo raggiungeremo in anticipo». Il manager ha ricordato come, grazie al lavoro degli ultimi due anni, ormai l'82% del portafoglio sia composto di nuovi prodotti; all'Italia sono stati destinati 110 milioni di investimenti in più. Per quanto riguarda il 2020, ha detto ancora Sesana «avremo una presentazione semestrale a della capogruppo e in quell'occasione si tracceranno le linee guida del 2020 economico-finanziario, di cui noi siamo pienamente parte».

Generali Italia punta quindi sempre di più sulla trasformazione digitale e alza il sipario su Immagina Adesso. Si tratta di una nuova soluzione retail Partner di Vita con la quale il cliente sceglie quello che ha più valore per lui, costruisce insieme all'agente la sua playlist di protezione, prevenzione e assistenza in modalità smart, e la aggiorna in base al percorso di vita. Con Immagina Adesso evolve la vita delle persone: un unico contratto che permette di accedere a una piattaforma modulare e flessibile, con la possibilità di attivare le singole polizze solo se, e quando, necessario. Questo significa più semplicità, flessibilità e personalizzazione. Con Immagina Adesso, Generali Italia punta ad attivare 200 mila clienti all'anno e conferma l'obiettivo di soddisfazione dei clienti di +10 punti NPS (Net Promoter Score) al 2021. Oggi la strategia Partner di Vita ha ancora più valore e in questo percorso prosegue il piano di investimento 2019/2021 di 300 milioni di euro per innovazione, competenze e persone. Tornando alle strategie aziendali, il presidente di Generali Gabriele Galateri di Genola ha avvertito che «crisi come quella del coronavirus non possono essere superate da soli». Dunque, «la compagnia è molto aperta a partnership, non solo con società specializzate» in comparti non assicurativi, come quello sanitario, ma è aperta pure ad alleanze «tra il settore privato e quello pubblico», anche a livello internazionale. Secondo Galateri «il nuovo mondo che ci ritroveremo di fronte al termine dell'emergenza Coronavirus, richiederà alle istituzioni finanziarie di rispondere a nuove sfide e a nuovi paradigmi relativi alla protezione delle persone e alla gestione del risparmio». Sfide, ha proseguito, cui sarà necessario rispondere, «come fa Generali da anni, investendo in due direzioni»; ovvero sulla sostenibilità e sulle tecnologie digitali.

