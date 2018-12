Generali: il cda propone l'abolizione del limite d'età

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ASSICURAZIONIROMA Il consiglio di Generali, riunitosi sotto la presidenza di Gabriele Galateri, ha deliberato a maggioranza che sottoporrà alla prossima assemblea a maggio 2019 la proposta di abrogazione del vincolo del limite di età, previsto dall'attuale statuto, per l'assunzione delle cariche di consigliere, presidente e amministratore delegato. L'articolo sotto esame è il 29 che fissa a 70 il tetto per assumere la presidenza, a 65 anni per diventare amministratore delegato, 77 anni per essere nominato consigliere. L'eliminazione della...