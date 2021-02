The Human Safety Net, fondazione creata da

Generali tre anni fa,

e Fondazione Italiana Accenture hanno unito le forze per accelerare i processi di digitalizzazione nel Terzo Settore, avviando la collaborazione a favore della Fondazione Mission Bambini. Si tratta di una delle onlus supportate da The Human Safety Net con Generali Italia attraverso Ora di Futuro, un progetto di educazione per i bambini che coinvolge insegnanti, famiglie, scuole primarie e reti no profit. Con questo obiettivo, Mission Bambini ha usufruito di un supporto finanziario e di formazione grazie al quale ha creato Bambini Patapum!, un portale da sviluppare rendendo disponibile la soluzione digitale anche ad altri soggetti e migliorando l'accessibilità della piattaforma che già collabora con oltre 30 organizzazioni territoriali. Il presidente di

Generali Gabriele Galateri di Genola ha sottolineato che «la nostra iniziativa è parte di una rete aperta alle collaborazioni con altre organizzazioni che vogliano unirsi al movimento per supportare le persone più fragili. La scelta di Fondazione Italiana Accenture rappresenta un esempio virtuoso di come grandi realtà possano mettere a fattor comune il proprio know-how e le proprie risorse per un obiettivo comune».

© RIPRODUZIONE RISERVATA