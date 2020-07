LA SEMESTRALE

ROMA Generali si difende dall'effetto Covid e dalla debolezza dei mercati. Nonostante il calo dell'utile, che comunque ha recuperato terreno nel secondo trimestre grazie alla ripresa delle Borse e alla compressione dello spread, tiene il risultato operativo. Una solidità certificata dai conti che permette la conferma del dividendo, almeno fino al cda di novembre, quando si riconsidererà la situazione, compresa la raccomandazione dell'Ivass, e si farà il punto anche sul piano industriale. Il primo semestre per il ceo della compagnia Philippe Donnet «conferma la validità della strategia, la solidità del modello di business e l'eccellenza tecnica di Generali, in un contesto che non ha precedenti e che ha visto il gruppo impegnato a favore delle comunità colpite dal Covid-19 anche attraverso il Fondo Straordinario Internazionale». E dunque, nonostante la difficoltà di fare previsioni in un contesto così incerto, Donnet conta di mantenere la cedola. «Ad oggi intendiamo pagare il dividendo previsto. Abbiamo già pagato la prima tranche». E sarà «il cda dell'11 novembre a fare le sue valutazioni sulla capacità a confermare dividendo. Oggi non vedo motivi che potrebbero impedire il pagamento». Più in generale, «in questo contesto di persistente incertezza, confermiamo il nostro outlook per il resto dell'anno. Prevediamo un risultato operativo resiliente seppur in probabile flessione», ha aggiunto il manager sulle previsione per l'anno. Intanto, però, il titolo ha ceduto il 5,1%.

LE SVALUTAZIONI

A spiegare nel dettaglio la visione del gruppo è lo stesso ceo nel corso della conference call con gli analisti. «Il piano industriale Generali 2021 funziona benissimo. Lo ha fatto nel 2019 con ottimi risultati e i conti del primo semestre ci dicono che funziona anche in modo difensivo perché ci consente di affrontare bene la crisi legata al Covid». Impossibile andare oltre, però, nelle previsioni. «È chiaro che siamo entrati in un mondo diverso rispetto a quando abbiamo fatto questo piano: oggi è difficile fare previsioni, c'è grande incertezza in tutto il mondo, non si capisce ancora se ci sarà una seconda ondata e quale sarà l'impatto economico del lockdown», ha aggiunto. «Nell'Investor Day del 18 novembre faremo un aggiornamento dei target del piano ma oggi non siamo ancora in grado di anticipare nulla».

Nel dettaglio, il gruppo ha archiviato i primi sei mesi dell'anno con un utile netto di 774 milioni (-56,7%), risentendo di 226 milioni di svalutazioni nette su investimenti derivanti dall'andamento dei mercati finanziari, di 183 milioni per la conclusione dell'arbitrato sulla cessione di BSI e del contributo di 100 milioni per il Fondo Straordinario Internazionale per l'emergenza da Covid. Senza l'onere one-off del Fondo Straordinario, l'utile si attesta a 1.032 milioni (-21,2%). Il risultato operativo regge a 2.714 milioni (da 2.724 milioni del primo semestre 2019). Nel dettaglio, nella performance operativa Vita (-15%) il buon andamento del margine tecnico è più che compensato dalla riduzione del risultato degli investimenti, dovuta all'impatto negativo dei mercati finanziari, in particolare alla conseguente accelerazione degli accantonamenti sulle garanzie verso gli assicurati effettuati in Svizzera, anche a seguito del Covid-19. In particolare, il risultato operativo Vita della Svizzera è passato da 98 milioni dei primi sei mesi dello scorso anno a -156 milioni nel semestre 2020. Mentre il settore danni beneficia dalla riduzione della sinistralità. Il miglioramento (+16,2%), spiega la società, si deve allo sviluppo della profittabilità tecnica e al positivo contributo della nuova acquisizione di Seguradoras Unidas in Portogallo. Il combined ratio migliora, invece, a 89,5% (da 91,8% del primo semestre 2019), trainato proprio dal miglioramento della sinistralità non catastrofale. In aumento il risultato operativo del segmento asset management (+17,9%) grazie al crescente contributo della piattaforma multi-boutique. In crescita anche i premi a 36.478 milioni (+1,2%).

Roberta Amoruso

