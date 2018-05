Generali, corrono gli utili nel trimestre

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PERFORMANCEROMA Volano sopra le attese gli utili di Generali nel trimestre. Uno scatto che consente alla compagnia di assicurazioni di guardare con ottimismo all'intero anno, l'ultimo del piano strategico. Nei primi tre mesi il gruppo del Leone alato ha segnato un utile di 581 milioni, in crescita dell'8,6% e sopra un consensus di mercato che si attestava in media a quota 575 milioni. IN DETTAGLIOI premi lordi sono cresciuti del 2,5% a 18,6 miliardi, il risultato operativo del 4,9% a 1,3 miliardi. Il «combined ratio», il coefficiente chiave...