I RISULTATI

ROMA Se ne riparla l'anno prossimo per la seconda parte del dividendo Generali. Il gruppo del Leone di Trieste ha archiviato i primi nove mesi con un risultato operativo in aumento a oltre 4 miliardi (+2,3%) grazie al segmento Danni e all'Asset management. E lo ha fatto nonostante un impatto legato al Covid stimato 125 milioni. Certo, l'utile netto è penalizzato da rettifiche e svalutazioni di mercato. Ma i numeri del Solvency Ratio, il cuscinetto di sicurezza delle imprese assicurative (203% a settembre e 207% a novembre), sono «decisamente robusti», oltre le attese degli analisti, nove punti in più rispetto a giugno, pienamente nell'intervallo desiderato 180-240%, e fotografano «la migliore Solvency del settore», secondo il ceo Philippe Donnet. Questi numeri avrebbero anche permesso la distribuzione della seconda tranche del dividendo 2019 promessa entro fine anno, ma il cda ha fatto un passo indietro per attenersi alle richieste dell'Ivass, in linea con l'Eopia, dopo che il Comitato europeo per il rischio sistemico (Esrb), guidato dalla presidente della Bce, Christine Lagarde, ha chiesto lo stop ai dividendi di banche e assicurazioni, almeno fino a gennaio 2021. E dunque quest'anno Generali non riconoscerà ai suoi azionisti la seconda parte della cedola da 0,96 euro sul bilancio 2019, pari a 0,46 euro già approvati dall'assemblea. Ma lo farà l'anno prossimo, vigilanza permettendo. Almeno questo è l'auspicio di Donnet. «Il cda - è spiegato in una nota - ha preso atto della lettera del 10 novembre» in cui l'Ivass puntualizzava «il carattere generale» dell'applicazione della raccomandazione fatta dal Comitato europeo per il rischio sistemico in merito ai dividendi, che «non contempla una valutazione caso per caso», tanto da «ritenere il gruppo impegnato a non procedere al pagamento della seconda tranche». Un boccone amaro da digerire per il ceo. Perché a differenza dello stop della Bce che «garantisce un terreno comune di gioco a tutte le banche», ha spiegato Donnet in conference call agli analisti, «il regolatore europeo delle assicurazioni Eiopa e le authority locali non sono state in grado di garantire parità di condizioni». Dunque, «non è accettabile lo stop, perché così non c'è una competizione equa» fra compagnie concorrenti. E non è accettabile nemmeno «per l'industria assicurativa», ha aggiunto il ceo, «perché non è nella situazione in cui si trovano le banche».

A questo punto l'obiettivo è per l'anno prossimo: «Stiamo parlando coi regolatori e auspico che la situazione migliori significativamente nel 2021 sul fronte regolatorio riguardo al blocco dei dividendi». Per il resto, «non è sul tavolo l'offerta obbligatoria» sul capitale di Cattolica, «un'operazione strategica», ma in generale, con il Covid «si sono create opportunità di M&A», ha sottolineato Donnet.

Nel dettaglio, nei nove mesi il risultato netto è stato pari a 1,297 miliardi (-40%), per effetto dei 310 milioni di svalutazioni su investimenti legate all'andamento dei mercati, dei 183 milioni per la conclusione dell'arbitrato sulla cessione di Bsi, del contributo di 100 milioni per il Fondo straordinario internazionale per l'emergenza da pandemia e dell'onere di 73 milioni derivante dall'operazione di liability management. Escludendo il Fondo straordinario e l'asset liability management, l'utile normalizzato sarebbe di 1,629 miliardi (-13%).

Roberta Amoruso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA