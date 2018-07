Generali cede altre due controllate per 409 milioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ASSICURAZIONITRIESTE Generali ridisegna la sua mappa e dopo l'operazione appena conclusa in Germania cede due controllate, Generali Worldwide Insurance Company Limited, sull'isola di Guernsey, e Generali Link, con base in Irlanda a Life Company Consolidation per 409 milioni di euro (a cui si aggiunge un corrispettivo potenziale fino ad un massimo di 10 milioni).«Confermiamo il nostro impegno per completare entro l'anno il piano di ottimizzazione della presenza di Generali nel mondo.Con un ammontare complessivo delle operazioni pari a oltre...