IL VOTOMILANO Come da previsioni, ieri il consiglio di amministrazione delle Generali si è spaccato e ha dato il via libera a maggioranza alla procedura per presentare una propria lista per il rinnovo del board. Secondo l'agenzia Ansa, quattro sono stati i voti contrari e nove quelli a favore. Convocato per le 14,30 a Milano, il cda è durato cinque ore. Va segnalato che la circostanza che all'appuntamento per la compilazione della propria...