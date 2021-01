IL RIASSETTO

ROMA Il consiglio di amministrazione delle Generali ha dato via libera alla nuova struttura organizzativa presentata dal group ceo Philip Donnet. L'obiettivo dichiarato è rafforzare la presa sulle attività del gruppo in modo da accelerare sulle strategie e centrare gli obiettivi nell'ultimo anno del piano industriale. «La nuova organizzazione - si legge in una nota della compagnia - è finalizzata a sostenere l'efficace esecuzione del piano Generali 2021 e interviene su alcune priorità chiave, anche in vista del prossimo ciclo strategico». Frédéric de Courtois, attuale general manager, lascerà il gruppo a partire dal prossimo primo febbraio. La funzione di general manager viene superata dalla nuova struttura. Anche il chief investing officer, Tim Ryan, lascerà il gruppo assicurativo il prossimo primo febbraio. Le sue funzioni sono state ripartite fra Sandro Panizza, che diventa chief insurance and investment officer, e Carlo Trabattoni, che è promosso ceo asset and wealth management, una nuova business unit che sarà effettiva dal primo marzo. L'unità organizzativa di Panizza, spiega ancora la nota, permetterà di integrare le competenze della divisione Insurance e Reinsurance di Group Head Office con l'Investment Management. Trabattoni, invece, avrà il compito di coordinare le attività delle società di asset management e di Banca Generali. Il riassetto viene realizzato, spiega Generali, «valorizzando risorse interne».

GLI INCARICHI

Bruno Scaroni assumerà l'incarico di group chief Transformation officer, una unità organizzativa di nuova costituzione, che unirà le responsabilità di strategia con quelle di Operations, trasformazione digitale e tecnologica. Giancarlo Fancel, attualmente chief financial officer di Country Italia and Global Business Lines, ricoprirà l'incarico di group chief risk officer a partire dal primo marzo 2021. Inoltre, il group chief financial officer, Cristiano Borean, il group chief marketing & customer officer, Isabelle Conner, e il group head of mergers & acquisitions, Massimiliano Ottochian, riporteranno direttamente a Donnet a partire dal primo febbraio. La funzione Investor & Rating Agency Relations riporterà al group chief financial officer a partire sempre dal primo febbraio.

«Lo scopo della nuova struttura organizzativa è di portare a termine con successo il Piano Generali 2021 e di preparare il gruppo alle sfide del futuro», ha spiegato Donnet. «I nostri obiettivi - ha aggiunto - restano confermati: allineare la gestione degli investimenti con la strategia assicurativa, al fine di fornire prodotti e servizi di eccellenza ai nostri clienti e, al contempo, creare valore per tutti i nostri azionisti, con particolare riguardo all'attuale contesto dei tassi di interesse; accelerare la strategia nell'asset management, essenziale per la crescita profittevole del gruppo; coordinare l'innovazione e la trasformazione digitale di Generali». Donnet ha anche aggiunto di essere «molto orgoglioso» che la squadra «si rafforzi con risorse interne: è l'ulteriore dimostrazione della qualità del gruppo dirigente e delle persone di Generali». Intanto il vicepresidente Francesco Gaetano Caltagirone ha arrotondato la sua quota nel Leone al 5,42 per cento.

