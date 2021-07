Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA STRATEGIAVENEZIA Generali sempre più green: piano da 9,5 miliardi di investimenti al 2025 per rilanciare il suo impegno sulla sostenibilità e contro i cambiamenti ambientali che minacciano per esempio una delle sue capitali, Venezia.Il Leone di Trieste ha aggiornato la strategia del gruppo sul cambiamento climatico con un piano condiviso dal consiglio d'amministrazione presieduto da Gabriele Galateri di Genola. In particolare si tratta...