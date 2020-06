ASSICURAZIONI

VENEZIA Generali salva Cattolica e Piazza Affari brinda. Il titolo della compagnia veronese, dopo essere entrato in ritardo agli scambi in Borsa con rialzi superiori al 43%, ha concluso la seduta con un balzo del 38,12% a 4,98 euro. Un valore che si avvicina ai 5,55 euro per azione che Generali è pronto a sottoscrivere in un aumento di capitale da 300 milioni per diventare primo azionista di Cattolica al 24,4% con la possibilità inoltre di partecipare pro quota a una successiva ricapitalizzazione da 200 milioni. E la garanzia fra un anno di vedere la compagnia veronese trasformata da cooperativa a spa.

La messa in sicurezza della compagnia veronese, che domani riunisce l'assemblea dei soci per attribuire al cda la delega all'aumento complessivo fino a 500 milioni chiesto dall'Ivass per riportare l'indice di solvibilità a un livello adeguato, passa dunque per una svolta storica. L'accordo strategico prevede un'assemblea straordinaria entro il 31 luglio per la trasformazione in società per azioni e il conseguente cambio di statuto. Prima del 15 luglio, inoltre, il cda di Cattolica dovrà approvare l'aumento da 300 milioni riservato a Generali e quello fino a 200 milioni destinato a tutti i soci, fra i quali quello che finora era il più importante col 9%, la Berkshire Hathaway di Warren Buffett.

Oltre alla garanzia della trasformazione in spa differita all'aprile 2021, Generali avrà il diritto di nominare tre rappresentanti nel board. «La partnership strategica con Cattolica è un'opportunità unica oggi in Italia di crescita profittevole nell'asset management e nei servizi innovativi ai clienti danni - ha spiegato Marco Sesana, country manager & ceo di Generali Italia -. Ci permette di estendere i nostri servizi sulla salute e la telematica, grazie alle piattaforme innovative di Generali Welion e Generali Jeniot agli oltre 3,5 milioni di clienti Cattolica».

LETTERA AI DIPENDENTI

Il direttore generale di Cattolica Carlo Ferraresi ha spiegato l'operazione ai dipendenti con una lettera: l'aumento di capitale da 500 milioni entro il 30 settembre, chiesto a fine maggio dall'Ivass «ci ha spinto a percorrere varie strade per assicurare l'autonomia e la crescita di Cattolica, individuando in breve tempo un investitore o gli investitori che garantissero il miglior futuro della compagnia nell'ottica di rispettarne i valori, le peculiarità industriali e il radicamento nel territorio. La scelta è caduta sul principale gruppo assicurativo italiano».

Il sì dei soci di Cattolica all'assemblea che si terrà entro la fine di luglio sarà determinante per la trasformazione in spa. A Verona servirà la maggioranza dei due terzi dei votanti per dare una nuova forma giuridica alla cooperativa pluricentenaria. I soci di Cattolica sono 18mila ed è molto probabile attendersi una partecipazione di grandi numeri. Un terzo dei soci dunque potrebbe bloccarla, ma per Equita si tratta di uno scenario «improbabile». La Sim ritiene che l'intesa sia positiva soprattutto per Cattolica che trova un grande investitori e riduce i rischi. Al contempo, la presenza di Generali come primo azionista rafforza «l'appeal speculativo di medio termine sul titolo». Per Generali poi, l'operazione non è rilevante rispetto alla capitalizzazione di mercato - pesa per circa l'1,7% - ma permette di rafforzare la presenza in Italia, «nel ruolo di primo azionista di uno dei principali player domestici». Societe Generale osserva che Generali può creare «una partnership strategica per sfruttare sinergie di costi e ricavi». Gli analisti ritengono che Cattolica abbia una «rete forte» compatibile con la distribuzione di Generali. E non esclude che Trieste punti «ad aumentare la propria partecipazione».

