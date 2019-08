General Electric, report choc: «Come Enron»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASONEW YORK Il titolo della Generale Electric è rimbalzato in borsa a Wall Street ieri, dopo la clamorosa caduta del giorno precedente. Giovedì era stato il giorno peggiore degli ultimi undici anni per l'azienda di Boston, una delle veterane dell'industria statunitense e della stessa borsa valori. In mattinata era apparso un rapporto firmato da Harry Markopòlos, l'analista finanziario che tra il 2000 e il 2005 aveva avvertito più volte la Sec delle irregolarità nella contabilità del finanziere Bernard Madoff. Il cane da guardia della...