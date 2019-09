Genagricola, Boccardo nominato nuovo Ad

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CAMBIO AL VERTICETRIESTE Igor Boccardo, torinese, classe 1969, è il nuovo amministratore delegato di Genagricola, holding agroalimentare di Generali Italia e maggiore azienda agroalimentare italiana, con una superficie coltivata di oltre 15.000 ettari, in 25 aziende agricole. Sono coltivati a vigneto 900 ettari, situati in Veneto, Friuli, Piemonte, Emilia Romagna, Lazio e Romania.Boccardo approda a Genagricola dopo un'esperienza come responsabile marketing, commerciale e direttore generale, in multinazionali del comparto del Fast Moving...