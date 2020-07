IL SETTORE

MESTRE Gelato artigianale: il Veneto, dove il comparto ha una lunga tradizione, è la quinta d'Italia con 1320 sedi di imprese attive che rappresentano quasi il 60% del totale delle attività di gelateria artigianale. La provincia di Venezia è ottava tra le venti che rappresentano il 48% del totale delle imprese del comparto. Sono alcuni dei dati snocciolati da uno studio della Cgia di Mestre, commissionato da Longarone Fiere Dolomiti, presieduto da Gian Angelo Bellati.

Il quadro che emerge offre una panoramica del comparto del gelato artigianale con vendita diretta al pubblico, e comprende oltre alle classiche gelaterie, altri esercizi con diverso core business, come i bar gelateria e le pasticcerie, dove il gelato concorre comunque alla determinazione dei ricavi. 1700 sono i punti vendita in Veneto, e circa 6500 gli addetti (coloro che lavorano in una sede), mentre 3100 Ula (unità di lavoro standard, ovvero forza lavoro che la produzione artigianale è in grado di mantenere). «Il fatturato di gelato artigianale del Veneto è di 111 milioni», spiega Andrea Vavolo, ricercatore dell'Ufficio Studi della Cgia, «e quello industriale 17 milioni. Inoltre, nella nostra regione la distribuzione delle sedi di impresa in rapporto alla popolazione è leggermente superiore alla media nazionale, con 26,9 sedi ogni centomila abitanti, contro le 25,8 italiane». L'area veneta-friulana che partendo da Venezia e salendo per Treviso - Belluno tocca Pordenone, è una delle tre del paese dove c'è un'elevata concentrazione di gelaterie artigianali, preceduta dalla zona del Mar Adriatico e dal profondo Sud del paese.

DIMINUZIONE

L'incidenza delle imprese femminili e giovanili tende a diminuire anche se la loro presenza è superiore a quella media degli altri settori economici. Le imprese condotte da stranieri, invece, tendono ad aumentare, ma la loro incidenza è inferiore a quella al totale delle aziende italiane. Roberto Padrin, sindaco di Longarone e presidente della Provincia di Belluno: questo studio ci «permette di capire bene qual è il peso del gelato artigianale, che rappresenta un elemento forte del made in Italy, e per noi del made in Belluno».

Filomena Spolaor

