Gedi, c'è laccordo: Exor compra la quota di Cir per 102,4 milioni e lancia un'Opa

EDITORIAROMA Firmato l'accordo per la cessione a Exor della partecipazione di Cir in Gedi, pari al 43,78%, al prezzo di 0,46 euro per azione, per un controvalore complessivo di 102,4 milioni. All'esito del closing, Exor promuoverà un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria al prezzo di 0,46 per azione per il tramite di una società di nuova costituzione. Cir intende reinvestire nella nuova società per una partecipazione in Gedi del 5%.Si è concluso a tarda sera il cda di Gedi con il via libera definito all'operazione che riporta...