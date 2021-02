GAS

TREVISO La veneta Ap Reti Gas, società del gruppo Ascopiave, è stata selezionata da Aemme Linea Distribuzione e Ned Reti Distribuzione Gas come partner industriale per la partecipazione congiunta alle gare per il servizio di distribuzione gas negli Atem di Milano 2 e Milano 3.

Lo rende noto il gruppo Ascopiave. Gli Atem in questione coinvolgono 89 Comuni della provincia di Milano con oltre 520mila punti di distribuzione (contatori). Acronimo di «ambiti territoriali ottimali», gli Atem costituiscono il sistema integrato di infrastrutture per la distribuzione del gas naturale messi in concessione dagli Enti Locali attraverso le cosiddette «gare d'ambito». Gare che nel 2019 avevano portato A2a, frutto della fusione tra le ex-municipalizzate di Milano e Brescia, a concorrere per la distribuzione del gas in Veneto.

Il gruppo Ascopiave detiene concessioni e affidamenti diretti per la gestione dell'attività in 268 Comuni, fornendo il servizio a circa 775.000 utenti attraverso una rete di oltre 12.000 chilometri. Ascopiave è inoltre partner del Gruppo Hera nella commercializzazione del gas e dell'energia elettrica, detenendo una partecipazione del 48% di Est Energy, 1 milione di contratti di vendita ai consumatori finali. Ascopiave è presente anche nel settore idrico, essendo socio e partner tecnologico della società Cogeide, che gestisce il servizio idrico integrato in 15 Comuni della Provincia di Bergamo.

