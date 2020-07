ABBIGLIAMENTO

VENEZIA La rinascita di Gas, 55 milioni di ricavi nel 2019 e un ebitda positivo di 3,8 milioni con segnali positivi anche quest'anno malgrado lo stop Covid, passa anche dalla produzione di mascherine. L'azienda vicentina famosa per i suoi jeans, in concordato sotto la gestione di Cristiano Ederle, ha lanciato sul mercato la sue protezioni a marchio garantito Ce. La prima commessa è arrivata dal gruppo della grande distribuzione Unicomm della famiglia Cestaro: 500mila pezzi. «Abbiamo realizzato una nuova linea produttiva proprio per partire con una nuova produzione. Questo progetto imprenditoriale è stato veramente difficile da portare avanti perché in concordato abbiamo vincoli operativi, ma ci abbiamo creduto perché è una dimostrazione di come Gas sia ancora legata al suo territorio e voglia continuare a operare qui - spiega l'amministratore unico Ederle -. Quello delle mascherine per noi è un business serio. Lo dimostra la certificazione Ce che abbiamo ottenuto e la qualità del prodotto che protegge pienamente e consente anche di respirare. È l'ideale per esempio per i passeggeri di un bus o gli studenti e bambini a scuola. E faremo anche mascherine fashion». Un progetto che permetterà anche di riassorbire quasi interamente gli esuberi: «Faremo rientrare 12 dei 15 addetti in esubero - spiega Ederle - oggi quasi tutti i 200 addetti sono al lavoro». Buone garanzie anche per i 200 dell'indotto.

Nel frattempo il piano di consolidamento va avanti. «Stiamo chiudendo tutte le filiali commerciali all'estero - ricorda Ederle - abbiamo tagliato di 10 milioni il budget dei ricavi per quest'anno causa pandemia e dovremo chiudere intorno ai 35 milioni di fatturato, l'ebitda rimane positivo e stiamo continuando a tagliare i costi». Insomma, si comincia a vedere l9a luce in fondo al tunnel. L'ultima parola però spetta ai creditori che in totale vantano 77 milioni nei confronti della società di Chiuppano (Vicenza). «Quando sono arrivato nell'ottobre del 2019, chiamato dalla famiglia proprietaria, i Grotto, e fino al 20 giugno 2019 la società era in bonis. Poi è arrivato il concordato - sostiene Ederle -. Nel 2019 la società ha realizzato ricavi lordi per 55 milioni, 3,8 milioni di ebitda. La gestione caratteristica genera margini reddituali e liquidità. A fine febbraio per esempio c'erano in cassa 6,5 milioni contro i 2 milioni dell'ottobre 2019». Pesano i debiti pregressi. «L'ultimo piano depositato a marzo prevede il pagamento della totalità dei debiti predededucibili e di quelli privilegiati, e il 33% del debito chirografario di 62 milioni mentre il passivo complessivo concordatario è di 77 milioni», afferma Ederle.

SCELTA DECISIVA

L'adunanza dei creditori è fissata per il 16 settembre. Due sono i principali: Dea Capital con 34,5 milioni e Amco (l'ex Sga che ha ereditato i crediti difficili di Popolare Vicenza e Veneto Banca) per 12,8 milioni. Serve il via libera della maggioranza dei chirografari, cioè di Dea Capital. «In linea teorica c'è la possibilità di convertire il debito in azioni - dice Ederle -. Sicuramente ci sono degli investitori esteri interessati, forse solo al marchio. Ma per noi quello che conta è il mantenimento dell'occupazione e dell'azienda nel territorio, separando nettamente la gestione dalla proprietà. Ora il mercato si sta riprendendo ma anche nel lockdown abbiamo retto bene, i primi tre mesi del 2020 abbiamo fatto 1,4 milioni di ebitda. Il marchio gas ha ancora un grande appeal - aggiunge il commissario - ma il budget revisionato 2020 post Covid porta ovviamente un calo di 10 milioni di fatturato, a 35 milioni. Chiuderemo lo stesso con un ebitda positivo».

Maurizio Crema

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA