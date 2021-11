Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CONSUMIVENEZIA Gas, in Veneto costa di più. Secondo un'indagine congiunta di Segugio.it e SOStariffe.it l'esborso medio in Italia è di 723 euro per famiglia, sul mercato libero si risparmierebbero 53 euro. La regione dove si registra il costo maggiore è il Veneto con un esborso annuo medio di 861 euro a famiglia per chi è in maggior tutela (792 sul mercato libero). In Friuli Venezia Giulia, secondo i due siti, il costo medio per famiglia...