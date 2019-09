Gas ed elettricità, rincari d'autunno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CONSUMIVENEZIA Stangata d'autunno per i consumatori: tariffe di luce (+ 2,6%) e gas (+ 3,9%) in sensibile aumento da ottobre. Stagionalità e tensioni internazionali spingono il rialzo. Ma per le famiglie la spesa annuale nel 2019 sostanzialmente invariata (+ 1% rispetto 2018). Queste le decisioni di Arera, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente che come sempre valgono solo per il mercato tutelato. Chi ha optato per il mercato libero ha altre tariffe e contratti. E spesso altri problemi.IN TENSIONEPer la luce l'aumento...