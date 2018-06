CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

GAS E LUCEVENEZIA Europe Energy sgomma a 295 milioni di fatturato e con un utile ante imposte di 4 milioni nel 2017 mentre i clienti in Italia hanno già superato quota 40mila e quelli all'estero sono circa 14mila.«Stiamo lavorando a quattro diverse acquisizioni: due in Italia, una in Polonia e una in Inghilterra - spiega Matteo Ballarin, 45 anni, fondatore e proprietario della società di Verona che due anni fa ha acquisito la padovana Gascom -. Il primo nostro obiettivo è un operatore con uffici anche Mestre e sede nel Bresciano, circa...