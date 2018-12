Gas, aumenti del 2,3% in vista Stabile il prezzo dell'elettricità

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ENERGIAROMA In gennaio scatteranno aumenti del 2,3% per il gas, stabile il prezzo dell'elettricità. Il cliente in regime di mercato tutelato (di solito le famiglie) pagherà dal primo gennaio 21,74 centesimi di euro per kilowattora con una leggerissima flessione (- 0,08%). Sempre dal primo gennaio il costo del gas sarà di 84,95 centesimi di euro per metro cubo, tasse incluse. Lo ha reso noto l'Arera, l'autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Bisognerà invece attendere oggi per sapere se dal primo gennaio aumenteranno le...