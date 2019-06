Garofalo compra tre strutture nel Nordest

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SANITÁMILANO Garofalo Health Care ha sottoscritto contratti preliminari per l'acquisizione di tre realtà sanitarie operanti nel comparto dei centri diagnostici in Veneto e Friuli Venezia Giulia. Si tratta del Centro medico San Biagio e di Bimar a Portogruaro (Venezia), del Centro Medico Università Castrense a S.Giorgio di Nogaro (Udine).Lo annuncia in una nota la stessa Ghc. Il closing dell'operazione è previsto entro il 31 luglio per quanto riguarda il trasferimento delle partecipazioni di Centro medico San Biagio e Bimar, ed entro...