LO SCIVOLONE

NEW YORK GameStop crolla di nuovo, le quotazioni dell'argento salgono e creano nuove suggestioni, Robinhood raccoglie altri 2,4 miliardi di dollari fra i suoi ribelli. L'ottovolante di Wall Street è ripreso ieri sotto la spinta destabilizzante dei social-trader decisi a punire (ma questa parola sta perdendo sempre più di senso) gli hedge fund che fanno profitti vendendo titoli allo scoperto. Il fuoco si sarebbe spostato sul metallo prezioso al grido lanciato su Reddit: «Strozziamo gli acquisti a termine!»; un attacco però solo a parole, perché l'esito non è stato esaltante (+ 8,4% a 29,1 dollari). Intanto le azioni di GameStop sono nuovamente crollate (- 25% a metà giornata), incapaci di tenere il passo della forte rivalutazione di fronte a fondamentali fortemente negativi. La verità è che la rivolta sta diventando sempre più un caso politico, con populisti dei partiti opposti che strumentalizzano l'azione dei ribelli, mentre l'amministrazione Biden aspetta l'insediamento del nuovo ceo della Sec, Gary Gensler, per vedere attuati interventi correttivi che ristabiliscano l'ordine. La Borsa di New York sembrava in grado già ieri di tornare autonomamente alla normalità. Gli scambi si sono allineati all'andamento positivo dei mercati asiatici ed europei, e gli indici sono tornati a guadagnare parte del capitale violentemente bruciato la settimana scorsa. Il supporto per Rodinhood resta comunque alto: la piattaforma di free trading è infatti riuscita a soddisfare all'istante le richieste della Sec.

