Gabrielli, lascia Piergiorgio «Ma non c'è alcuna rottura»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOCITTADELLA (PADOVA) «Sono state due storie bellissime» sospira Piergiorgio Gabrielli riavvolgendo nella propria mente il nastro degli ultimi trent'anni. Una storia si era già chiusa da tempo, un'altra è terminata nei giorni scorsi. L'ex presidente del calcio Cittadella, protagonista all'alba del nuovo millennio del primo storico salto in serie B, ora lascia anche il colosso siderurgico di famiglia. Piergiorgio si è dimesso dal ruolo di amministratore delegato cedendo per circa 30 milioni il proprio 25% di quote al fratello Andrea...