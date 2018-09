Fusioni in vista per le banche tedesche Deutsche e Commkerzbank si preparano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'OPERAZIONEROMA Una fusione tra i due colossi del credito in Germania, Commerzbank e Deutsche Bank, è una possibilità che oggi trova più sostenitori che in passato: secondo il giornale tedesco Spiegel Online il governo, e in particolare il ministro delle Finanze, Olaf Scholz, può immaginare una fusione tra i due istituti e la stessa cosa viene sostenuta da fonti vicine alla dirigenza delle due banche. Ma se i fautori della fusione in Commerzbank hanno fretta, in Deutsche Bank si tende a prendere tempo. IL PIANO«Per Zielke sarebbe meglio...