Fusione Essilor-Luxottica, via libera anche dalla Cina

OCCHIALIMILANO Via libera anche dalla Cina alle nozze tra Luxottica (+ 2,9% ieri in Borsa) ed Essilor che farà nascere il colosso mondiale degli occhiali da oltre 16 miliardi di fatturato e 150mila dipendenti in tutto il modo. Dopo gli ok fondamentali di Usa, Ue, Brasile e Canada, è arrivato quello da Pechino. Si tratta di un'autorizzazione condizionata. L'Antitrust cinese chiede alle due società di fornire i loro occhiali a tutti i negozi di ottica cinesi che lo desidereranno, e di non imporre esclusive tranne che ai negozi monomarca e...