LA STRATEGIA

ROMA Mettere insieme realtà tanto grandi e pure differenti non è mai stato facile. È vero, le diversità possono essere un valore, ma se non scocca la chimica ci sono diversi scogli da superare, non solo industriali, ma anche culturali. Nella pancia di Stellantis c'è un chiaro esempio: Daimler e Chrysler si dovettero separare dopo essersi fuse con uno sperpero di denaro superiore alle più rosee ipotesi di risparmio con le sinergie. Renault e Nissan ancora peggio: dopo aver scalato il mondo hanno mandato in crisi il matrimonio senza aver spiegato bene il perché. Altre realtà, partenze col piede sbagliato, gli europei con un ruolo forte.

Qui, si ha la fortissima impressione che tutto andrà bene perché è cambiato il millennio e la fusione, in realtà, è veramente fra pari. Poi c'è la rivoluzione della mobilità che non accetta sconti e manager maturi che ben sanno come l'asset più prezioso sia l'armonia. John Elkann, attraverso la Exor, oltre a presidente, è l'azionista di riferimento.

IL CONTROLLO

Controlla il 14,4% di Stellantis rispetto 7,2% della famiglia Peugeot (Robert è nel board come vicepresidente), al 6,2% dello Stato francese e al 5,6% dei cinesi di Dongfeng che hanno accettato di uscire, ma non è ben chiaro chi rileverà la loro quota. In teoria gli italiani hanno più dei francesi i quali però hanno in qualche modo scelto 6 membri del consiglio di amministrazione su 11. I rapporti secolari fra famiglie da almeno sei generazioni, sono più che una garanzia di stabilità. Carlos Tavares non perderà molto tempo a curare questi delicati equilibri (sono più una materia del Presidente), ma si getterà anima e corpo a modellare Stellantis nella maniera più funzionale possibile per correre in fretta insieme a Volkswagen, Toyota e General Motors, gli unici che, al momento, vendono qualche macchina in più. Carlos quest'anno festeggerà 63 anni e sfrutterà ogni spiraglio del suo impegno quinquennale per spremere al massimo 15 gloriosi marchi. Tavares fra alcuni mesi presenterà il piano industriale, ma ha già dimostrato più volte di saperci fare e, soprattutto, di essere velocissimo. L'impressione è che, oltre ad essere il ceo, avrà praticamente carta bianca in Europa, rispettando in ogni caso gli impegni in Italia, la patria della famiglia azionista di riferimento. Sa benissimo come fare. In Germania, di come sta gestendo la Opel, non hanno da lamentarsi né la Merkel né i potenti sindacati. Più cauto sarà in America dove prima di muovere una pedina, vorrà l'ok di Manley e di Elkann che, essendo nato a New York, è considerato il loro imprenditore di fiducia. Sul piano più squisitamente operativo, ci sono due sfide appassionanti. Da una parte la conquista dell'Oriente, dall'altra il definitivo rilancio dell'Alfa Romeo, uno dei brand più prestigiosi.

I DATI DI MERCATO

Intanto oggi sono stati divulgati i dati di vendita del mercato italiano di dicembre e dell'intero anno. Nessuna sorpresa: nel mese il mercato, fra zone rosse e arancioni, ha perso il 15%, mentre sul cumulato la perdita è scesa di un soffio sotto il 30%: in tutto l'anno sono andate perse oltre mezzo milione di macchine.

