Fuga dai Btp, venduti 38 miliardi di bond

I DATIROMAGli investitori esteri continuano ad alleggerire la loro esposizione in titoli di Stato italiani in attesa del redde rationem in autunno, quando il governo dovrà scoprire le carte sulla manovra finanziaria e le agenzie di rating aggiorneranno il loro giudizio sul merito di credito dell'Italia. Il Financial Times, citando dati della Bce, ha rilevato che il mese scorso l'ammontare di debito italiano detenuto da soggetti esteri si è ridotto di 38 miliardi di euro dopo che a maggio i titoli italiani in mano a soggetti stranieri erano...