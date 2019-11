Fs arriva in Spagna con i Frecciarossa 1000

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'OPERAZIONEROMA L'ultima tappa dell'espansione all'estero di Fs è stata segnata soltanto pochi mesi fa nella West Coast britannica, ultimo miglio di una strategia che ha portato Trenitalia anche in Francia, Germania, Olanda e Grecia. Ora tocca alla Spagna. il gruppo guidata da Gianfranco Battisti correrà con i suoi Frecciarossa 1000 su tre tratte cruciali come Madrid-Barcellona, Madrid-Valencia-Alicante e Madrid-Malaga-Siviglia.Il gruppo italiano sarà dunque, in consorzio con Air Nostrum, il primo operatore ad accedere al mercato...