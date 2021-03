CREDITO

VENEZIA Utile netto di 51,3 milioni. «E non appena la Bce ci darà l'autorizzazione siamo pronti a erogare i dividendi, Credit Agricole FriulAdria è solida e liquida, già l'anno scorso abbiamo accantonato la cedola 2019 di 2,43 euro che rimane sempre a disposizione dei soci», dichiara Chiara Mio, presidente della banca con base a Pordenone controllata all'81% dal gruppo francese con circa 15mila azionisti del Nordest. Dove i clienti sono saliti di 22mila unità, i due terzi in Veneto. Netto balzo della raccolta diretta: + 11% a 9 miliardi. Quasi un miliardo e mezzo di erogazioni (+ 52%) con 534 milioni in Friuli Venezia Giulia e un terzo del totale andato alle famiglie per nuovi mutui. Boom dei contratti da ristrutturazione edilizia collegati al Bonus 110%: «Siamo in prima linea nel gruppo con oltre 250 milioni di richieste, che si stanno traducendo quasi tutte in contratti - osserva il direttore generale di FriulAdria, Carlo Piana - che coinvolge tutta la filiera delle costruzioni, soprattutto in Veneto. Si può dire che le operazioni collegate alle ristrutturazioni sono quasi triplicate».

Il bilancio di FriulAdria approvato dal cda vede anche impieghi per 8 miliardi con l'incidenza dei crediti deteriorati lordi sugli impieghi al 4,6%, quella dei crediti deteriorati netti è al 2%. La raccolta gestita cresce del 3% e si attesta a 6,4 miliardi. Diverse, ricorda l'istituto, le iniziative per sostenere l'economia: 5.400, per un totale di 500 milioni, i finanziamenti alle aziende del Friuli Venezia Giulia e del Veneto erogati a valere sul Decreto Liquidità, mentre i prestiti oggetto di moratorie a fine dicembre ammontavano a 1,5 miliardi. «Un terzo dei nuovi crediti alle imprese è però svincolato dai decreti liquidità, quindi è senza garanzie statali - ricorda Piana - e abbiamo solo il 2% di crediti deteriorati. Quando finiranno le moratorie e il blocco dei licenziamenti siamo pronti ad affrontare le nuove emergenze».

Se tiene il settore agroalimentare, dove FriulAdria è molto attiva, un comparto che scricchiola è sicuramente il turismo. «Nel 2020 quello di prossimità non è riuscito a coprire sicuramente i costi fissi di molte realtà e ora abbiamo alle spalle una stagione invernale da zero - ricorda la presidente Mio, docente all'università veneziana di Ca' Foscari - ora c'è da affrontare la stagione estiva 2021. Il mood è positivo per la costa friulana e veneta, ma la magnitudo di questa ripresa è tutto da definire anche perché mancherà ancora il turismo estero. Servirà il 2022 per riportare il settore alla normalità. Quanti piccole e piccolissime aziende del settore riusciranno a sopravvivere a due anni negativi? C'è grande incertezza». Ma gli imprenditori non mollano. «Gli albergatori hanno generalmente le spalle forti - evidenzia Piana - de in generale noi siamo ottimisti: c'è grande voglia di movimento di tutti gli italiani, ci sarà una ripartenza a razzo anche per il turismo come per altri settori».

