Friuladria, conti da record e 1 miliardo di nuovi crediti

BANCHEPORDENONE In un Nordest che conferma di essere trainante nella ripresa economica - sia sul fronte della crescita del Pil che sull'occupazione (6% in Veneto, 7% in Friuli Venezia Giulia) le performance sono migliori rispetto alle medie nazionali - Crédit Agricole FriulAdria chiude un anno da record. Un utile di 50 milioni di euro, erano stati 37 l'anno precedente, con un incremento del 35,5%. Un risultato che porterà alla redistribuzione di un dividendo di 1,836 euro per ciascuna delle azioni detenute dai 16 mila piccoli azionisti. Il...