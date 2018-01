Frenata Usa, solo 148 mila posti di lavoro a dicembre

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA CONGIUNTURANEW YORK A dicembre le aziende americane hanno continuato ad assumere ma a un passo più lento e peggiore delle stime. Negli Stati Uniti sono stati creati 148.000 posti di lavoro, mentre gli analisti attendevano un aumento di 180.000 unità. Stando a quanto riferito dal dipartimento al Lavoro, il tasso di disoccupazione è rimasto al 4,1% come previsto e corrispondente al minimo da dicembre 2000 per il terzo mese di fila. Secondo gli analisti il dato rafforza lo scenario economico, motivo per cui la Banca centrale americana...