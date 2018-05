Frenata per l'Alta Velocità il limite resta a 300 all'ora

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TRASPORTIROMA Sfuma, almeno per ora, la possibilità di collegare Roma e Milano in 2 ore e 40 minuti, 10 minuti in meno di oggi. Il Ministero delle infrastrutture e trasporti ha infatti negato l'autorizzazione ad innalzare dagli attuali 300 chilometri orari a 350 km/h la velocità sui binari dell'Av. Una decisione motivata soprattutto dal rischio di maggiori costi manutentivi per la rete infrastrutturale, che è pubblica. Il Ministero, in una comunicazione inviata ad inizio maggio a Rete Ferroviaria Italiana (del Gruppo Fs), dopo il parere...