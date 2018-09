Frenata di Tim su Persidera, Sparkle e Nextel Paletti a Genish

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE STRATEGIEROMA Cda-fiume di Tim (oltre nove ore), che però non ha portato ad alcuna decisione concreta, tanto che il comunicato stampa emesso a fine giornata ha laconicamente riportato che il consiglio «ha proseguito l'analisi delle opportunità di investimenti in partecipazioni e dismissioni di attività non core».Nel corso della maratona, caratterizzata da un clima particolarmente teso, il board ha analizzato le proposte arrivate all'advisor Barclays per Persidera, la società del digitale terrestre partecipata da Tim (70%) e Gedi...