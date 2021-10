Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

GIORNATA DEL RISPARMIOMILANO «Anche se la pandemia sarà completamente debellata, la finanza straordinaria europea ed italiana non dovrà essere immediatamente abolita, ma dovrà essere prolungata per i settori in crisi e poi ridotta progressivamente, non in modo prematuro e traumatico». Questo invito di Antonio Patuelli, presidente dell'Abi, in apertura della 97esima Giornata Mondiale del Risparmio organizzata dall'Acri, riassume bene il...