Francia e Germania vogliono rivedere l'Antitrust europeo

LA PROPOSTABRUXELLES Francia e Germania insieme all'attacco per rivedere le regole dell'Antitrust Ue. Bruno Le Maire, ministro delle Finanze francesi, e Peter Altamaier, ministro dell'Economia tedesca, hanno presentato a Berlino un manifesto a tal proposito. Due i pilastri: rivedere le regole di concorrenza della Ue per favorire il rafforzamento dei campioni industriali e tecnologici europei; flessibilità nella valutazione delle fusioni di imprese tenendo conto che la concorrenza è sul terreno globale. Il manifesto era atteso dopo il no...