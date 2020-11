ABBIGLIAMENTO

ROMA L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un'istruttoria nei confronti del gruppo Benetton ipotizzando un abuso di dipendenza economica riguardo a due contratti di franchising stipulati con un rivenditore indipendente di prodotti a marchio Benetton. Ma il gruppo trevigiano respinge il rilievo sollevato e rivendica la propria «estraneità a qualsiasi pratica commerciale riconducibile all'abuso così come a qualsiasi attività illecita o scorretta nella gestione del rapporto con i suoi clienti/retailer». E a sua difesa ricorda che «la magistratura ordinaria ha già avuto modo di accertare la correttezza del gruppo e il suo rigoroso rispetto della normativa».

Secondo l' Autorità «alcune clausole contrattuali» consentirebbero a Benetton «di incidere su scelte strategiche del rivenditore, quali la definizione delle proposte e/o degli ordini di acquisto, non solo in termini di tempistica, ma anche di quantitativi. In tal modo, Benetton potrebbe avere condizionato in maniera significativa l'attività economica del franchisee, al quale sarebbe di fatto impedito di gestire in autonomia la propria attività commerciale». Il caso assume particolare importanza per l'Authority dal momento che «il Gruppo Benetton detiene una posizione di sicuro rilievo nel mercato dell'abbigliamento» e dunque «è rilevante non solo sul piano del singolo rapporto contrattuale, ma anche per la tutela della concorrenza e del mercato». Martedì scorso l'Agcm ha condotto ispezioni nelle sedi di Benetton e Benetton Group.

