Fraccaro in crescita grazie all'export

CASTELFRANCO Un 2017 positivo in termini di fatturato e di espansione all'estero per Fraccaro Spumadoro, azienda di prodotti da forno nata nel 1932 con una produzione annua di oltre 600 mila chili di specialità, 45 addetti, un fatturato che ha raggiunto i 7,8 milioni di euro, di cui il 70% grazie all'export. Fraccaro Spumadoro è presente oggi in 35 Paesi: Stati Uniti, Est Europa e Sud Est Asiatico. Nazioni in cui i prodotti Fraccaro conquistano i palati più esigenti per la qualità delle materie prime utilizzate, la sapiente lavorazione...