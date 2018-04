Fox offre Sky News a Walt Disney

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA MOSSAROMA Walt Disney è pronta a comprare Sky News. Così Rupert Murdoch, patron della 21 Century Fox e azionista di Sky con il 39%, con la sua offerta prova a sbloccare l'Opa lanciata sul 61% della pay tv non ancora in portafoglio (per 11,7 miliardi di sterline) e rimasta al palo dalla fine del 2016 per via dello stop dell'Antitrust inglese. Una mossa che oltre a convincere il Garante della concorrenza, punta a stringere i tempi dell'acquisizione del controllo di Sky ma anche a spiazzare la Comcast di Brian Roberts spuntata a sorpresa un...