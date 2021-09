Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ENERGIAVENEZIA Per i finanziatori sono in ballo investimenti e occupazione, per gli agricoltori è una questione di scempio ambientale. Un dato è certo: in Veneto è boom di richieste per l'installazione di impianti fotovoltaici a terra, già 18 dall'inizio dell'anno, di cui ben 12 localizzati in Polesine. Il dibattito riguarda tutta l'Italia e a Venezia si pensa ad una moratoria: a prevederla per 18 mesi sarebbe un emendamento in Consiglio...