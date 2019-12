FORMAZIONE VENEZIA Ca' Foscari e Cuoa Business School si alleano per lo sviluppo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FORMAZIONEVENEZIA Ca' Foscari e Cuoa Business School si alleano per lo sviluppo di strategie di sistema in campo formativo a partire dalle rispettive competenze. È stato firmato e presentato ieri l'accordo tra le due eccellenze venete nell'ambito dell'alta formazione e delle Business School che ha l'obiettivo di favorire le massime sinergie possibili per lo sviluppo e la promozione delle proprie attività negli ambiti della ricerca applicata, dell'apprendimento attivo, dei master universitari ed executive, delle attività di formazione. Dal...