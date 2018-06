Formazione, dal fondo For.te 82 milioni destinati al terziario

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I FINANZIAMENTIROMA Esiste un vero tesoretto per la formazione in Italia. È costruito ogni anno da versamenti obbligatori delle imprese all'Inps. Ma viene sfruttato solo in parte dalle aziende, perché manca un'adeguata cultura per la formazione continua. In alcuni casi le imprese nemmeno sono a conoscenza dei finanziamenti senza costi aggiuntivi che aspettano solo di essere attivati aderendo ai fondi interprofessionali per la formazione continua che a quelle risorse possono attingere. Paolo Arena, presidente del Fondo For.te per la...