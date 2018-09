Ford pronta a tagliare 24 mila posti di lavoro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA Ford potrebbe tagliare fino a 24.000 posti di lavoro e fermare la produzione di modelli come Mondeo, Galaxy e S-Max nel tentativo di rilanciare la sua attività europea. Secondo quanto riportato dal Sunday Times, la decisione arriverebbe dopo perdite record (73 milioni di dollari) tra aprile e giugno in Europa, a causa del calo delle vendite di diesel e della competitività del mercato. Ford dovrà inoltre affrontare un'ulteriore incertezza legata alla Brexit, in quanto si potrebbe arrivare - secondo il Sunday imes - a dazi su...