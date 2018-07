Fondo per le imprese incagliate: Veneto Sviluppo con Pillarstone

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FINANZAVENEZIA Un fondo per le aziende finite nella rete della sga dopo la liquidazione coatta di Popolare Vicenza e Veneto Banca. Lo lancia Friulia Veneto Sviluppo sgr insieme a Pillarstone Italy, la piattaforma di investimenti e gestione dei crediti di difficile esigibilità fondata da John Davison e Kkr. «L'obiettivo del fondo chiuso è aiutare le imprese del territorio, in particolare quelle che hanno subito la debacle delle Popolari. Abbiamo scelto di varare un fondo chiuso partendo dalla nostra sgr per accelerare i tempi e rendere meno...