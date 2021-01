CONFARTIGIANATO

VENEZIA Le piccole imprese venete vogliono superare la crisi da Covid e hanno fatto grande ricorso al fondo di garanzia messo a disposizione dai decreti Cura Italia e Liquidità per investire.

Secondo la Confartigianato del Veneto, dal 17 marzo 2020 al 25 gennaio 2021 sono state oltre 156mila le domande di fondi di garanzia delle imprese venete per 15,3 miliardi di credito richiesto (su 133 miliardi in Italia), una cifra inferiore solo a quella della Lombardia. «Ben tre imprese su 10 della nostra regione hanno ottenuto il finanziamento - dichiara Boschetto -. Il Veneto risulta al decimo posto come numero di operazioni di piccolo taglio fino a 30mila euro (quelle garantite al 100%), ma ai primi in Italia come importo medio: quasi 100mila euro. Questo mette in luce la presenza di un tessuto imprenditoriale strutturato che cerca credito più per investire che per liquidità». Per questo «adesso è indispensabile prevedere strumenti a sostegno degli investimenti anche attraverso la concessione di contributi a fondo perduto per intercettare la ripartenza».

La regione che ha presentato il maggior numero di richieste è la Lombardia (290.850). Seguono a distanza il Lazio (177.827) e poi il Veneto con oltre 156mila (il 9,4% delle operazioni presentate a livello nazionale).

